Roccavignale, recuperata la vecchia grotta del Presepe Vivente (FOTO)

E' stata recuperata in questi giorni la vecchia grotta usata tanti anni fa per la rappresentazione del Presepe Vivente di Roccavignale.

L'intervento è stato portato a termine dalla Protezione civile in collaborazione con gli operatori comunali e altri volontari.

Ma non è tutto. Come comunica in una nota il sindaco Amedeo Fracchia: "I nostri volontari ci hanno regalato anche un'altra chicca. Il recupero della fontana più famosa di Roccavignale: la Patella! Mi ricordo ancora quando da ragazzo dopo le partite scapoli ammogliati si andava fin lassù per fare merenda tutto insieme".