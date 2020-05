Cengio, lunedì 25 maggio riaprono gli uffici comunali

Gli uffici comunali di Cengio riaprono regolarmente lunedì 25 maggio. Nel rispetto delle ultime disposizioni governative e sanitarie.

"Nel corso di questa settimana, al fine di adottare tutti i provvedimenti possibili per salvaguardare l’incolumità dei dipendenti comunali e di tutti i cittadini, sono stati posizionati schermi protettivi in plexiglass negli uffici a contatto con il pubblico, oltre che diverse colonnine per l’erogazione del gel disinfettante" spiegano dalla giunta Dotta.

"Oggi inoltre, verrà effettuata un’ultima, ulteriore, pulizia e successiva igienizzazione di tutti i locali del comune. L’accesso agli uffici comunali sarà consentito solo ed esclusivamente indossando la mascherina, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro ed evitando assembramenti".

"Auspichiamo la massima collaborazione di tutti i cittadini nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del virus, invitando a recarsi presso gli uffici comunali solo se strettamente necessario e prediligendo, ove possibile, il contatto telefonico per l’erogazione dei servizi a distanza" concludono dalla giunta Dotta.