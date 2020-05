Albissola, riapre totalmente la passeggiata degli Artisti

E' stata riaperta completamente da questa mattina la passeggiata a mare ad Albissola Marina dal confine con il Comune di Albisola Superiore, torrente Sansobbia, al confine con il Comune di Savona.

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti ha così firmato l'ordinanza dopo che nei giorni scorsi era stata parzialmente riaperta con l'esclusione del tratto nella zona del sottopasso di piazza del Popolo.

Permane fino al 3 giugno, con possibilità di proroga, la chiusura di tutte le spiagge, l'accesso ai moli ed ai giardini nei pressi della passeggiata a mare, con l'eccezione dei proprietari degli stabilimenti balneari che devono effettuare interventi sulle aree demaniali oltre agli operatori dei cantieri di opere pubbliche e/o di servizi pubblici.

Si possono comunque effettuare le attività sportive e motorie consentite con le ordinanze e della Regione Liguria, le attività sportive e le attività motorie ma è comunque vietato lo stazionamento.

Continuano ad essere chiusi i musei e le varie sale espositive, i parchi giochi e i parchi comunali in quanto al momento non è possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza nonché delle aree attrezzate per il gioco dei bambini all'interno dei parchi.