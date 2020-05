Anche a Pietra Ligure ha fatto tappa la maratona "La Liguria ricomincia. Di corsa" (FOTO)

La maratona "La Liguria ricomincia. Di corsa" ha fatto tappa anche a Pietra Ligure. L'iniziativa è nata per promuovere lo sport e i prodotti della nostra terra (sia enogastronomici che di artigianato) e consiste in una staffetta che ha preso il via ieri mattina da Ventimiglia e che nella giornata di oggi arriverà a La Spezia.

Ad accoglierla a Pietra Ligure, sulla passeggiata intitolata alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino proprio nel giorno dell'anniversario della morte del giudice Falcone, il sindaco Luigi De Vincenzi.

"Oggi (ieri ndr) ha fatto tappa a Pietra Ligure la staffetta individuale 'La Liguria che riparte. Di corsa', promossa dall'Asd RunRivieraRun e dalla Genova Liguria Film Commission, che tra percorrerà i 270 km che vanno da Ventimiglia a La Spezia" ha fatto sapere il primo cittadino pietrese sulla propria pagina Facebook.