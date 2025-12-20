Savona approvato il progetto esecutivo del nuovo skatepark: investimento da quasi 890 mila euro

Il Comune di Savona ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di uno skatepark presso l’ex piscina comunale di via Trento e Trieste.

L’opera, per un importo complessivo di circa 888 mila euro, rappresenta il secondo lotto funzionale del più ampio percorso di riconversione dell’ex impianto natatorio. Il progetto è stato redatto da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto dall’architetto Pietro De La Pierre Des Ambrois e dagli ingegneri Antonio Diego Palmas e Mauro Ledda.

Il progetto prevede la realizzazione di una pista multidisciplinare dedicata allo skateboarding, con un’area “Park” ricavata dalla vasca principale dell’ex piscina e una zona “Street” nella vasca minore, pensata anche per manovre a bassa velocità. Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e all’inclusività, con percorsi accessibili, soluzioni per lo skateboarding adattato e un modellino tattile della pista destinato a persone ipovedenti o non vedenti

Sul fronte tecnologico, l’intervento comprende un sistema integrato di building automation con illuminazione sportiva a LED, ventilazione meccanica controllata, videosorveglianza e controllo degli accessi, collegato anche all’area bar e gestione dell’impianto.

La Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) ha già espresso parere tecnico preventivo favorevole, ritenendo l’impianto idoneo a ospitare competizioni agonistiche di livello regionale.