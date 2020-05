Alassio, la proposta di Jan Casella: "Nominare un Assessore al Turismo esterno"

"L’emergenza Covid-19 ha portato stravolgimenti in ogni campo economico, colpendo in particolare quello fondamentale per Alassio, così che oggi c’è da ripensare o, addirittura, di 'rivoluzionare' la gestione degli spazi, l’offerta, la promozione, se non la concezione stessa di turismo, del nostro splendido territorio, ascoltando i professionisti del settore". Così Jan Casella, Consigliere Comunale di Alassio Volta Pagina, minoranza alassina.

"Ma a livello amministrativo mi pare che ci si presenti un problema. Due anni fa venne assegnata a Galtieri la delega al turismo e, per la prima volta dopo tanti anni, una persona del settore otteneva l’assessorato più importante della città: oggi ognuno può valutare le scelte che ha compiuto, alcune apprezzabili, altre discutibili - prosegue Casella - Il problema è il cambiamento intervenuto nella compagine amministrativa: la sua funzione di vicesindaco facente funzioni occupa e occuperà Galtieri in tante e tali maniere da andare a discapito della carica di Assessore al Turismo, che fin da domani richiederà un impegno costante ed esclusivo".

"Con il massimo rispetto per tutti, non penso che all’interno della maggioranza ci siano altre persone con competenze adeguate per ricoprire questo assessorato. Sarebbe il caso che il Vicesindaco iniziasse a valutare la possibilità di nominare un Assessore al Turismo esterno, ricercandolo e concordandone il nome con le categorie economiche. Alassio ha l’assoluta necessità di ripartire, in sicurezza e con tante idee nuove, e per farlo ha bisogno di un Assessore al Turismo a tempo pieno, professionale, dotato di una visione sul lungo periodo e che goda della stima di tutti" conclude infine il Consigliere Comunale di Alassio Volta Pagina.