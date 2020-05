Vaccarezza sulle polemiche dell'ospedale di Cairo: "Sanità, molti giocano sulle nostre paure"

Il consigliere Angelo Vaccarezza affronta il tema delle polemiche che si stanno sviluppando nelle ultime settimane circa la sanità: "Molti giocano sulle paure di noi utenti del sistema sanitario regionale, sballottati da coloro che accusano il presidente Toti di voler riaprire tutto e che la Liguria ha il tasso di mortalità più alto. Magari sono le stesse persone che lamentano il non ritorno alla normalità. Probabilmente lo fanno perchè vogliono candidarsi alle prossime regionali e provano a prendere qualche voto mestando nel torbido".

"Non siamo tornati come prima - spiega poi il capogruppo di 'Cambiamo!' in Consiglio regionale - perchè la situazione è decisamente migliorata ma non è ancora finita. Lentamente stiamo tornando alla normalità, ad esempio negli ospedali"

L'attacco è quindi indirizzato al PD, per la gestione negli scorsi anni degli ospedali, che "ha chiuso i pronti soccorso di Cairo ed Albenga e distrutto il Santa Corona spalmandolo sul territorio".

"Non aspetteremo nemmeno un minuto in più del necessario: ogni giorno restituiremo al territorio i servizi" ha poi aggiunto Vaccarezza, parlando anche della delicata situazione dell'ospedale di Cairo: "Non lo faremo perchè ci sono otto sindaci della Val Bormida che tengono in scacco il sindaco di Cairo Paolo Lambertini". Il merito va quindi "a quei sindaci che, in silenzio, non hanno mai smesso di lavorare interloquendo con Asl e Regione per portare a casa il risultato".

"Riapriremo tutto, torneremo alla normalità e vinceremo la battaglia - conclude Vaccarezza - anche se oggi, anche tra le fila di noi amministratori purtroppo, ci sono persone che giocano con altre logiche. Diffidate da chi antepone la politica agli interessi del territorio".