Albisola, entro fine giugno via alla sperimentazione della nuova rotonda tra corso Mazzini e corso Ferrari

"Stiamo preparando tutto e a fine giugno inizieremo a sperimentarla. Ora stiamo ultimando le opere sui bordi stradali e i giardini". Queste le parole del sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini che ha annunciato che probabilmente intorno al 20 giugno dovrebbe essere pronta la nuova rotatoria di piazza Dante nell'incrocio tra corso Mazzini e corso Ferrari.

Un intervento tanto atteso per la viabilità di Albisola molto spesso congestionata in quel punto dell'Aurelia. Le lavorazioni negli ultimi mesi sono state divise in varie fasi e la prima ha consentito lo spostamento e il taglio delle piante di piazza Dante (che sono state tagliate e verranno sostituite da un cedro e da un platano).

"Siamo finalmente arrivati al via di un'opera attesa che potrà dare un nuovo disegno alla viabilità, un decoro diverso all'asse stradale e la possibilità di una viabilità più fluida per chi si immette verso Celle e Savona e chi raggiunge l'autostrada" aveva spiegato il primo cittadino albisolese.

Gli interventi sono realizzati da Arimondo Srl che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un supermercato la prossima estate. I cittadini intanto sono già preoccupati per l'impatto che può avere un cambiamento così netto della viabilità visto il grande congestionamento già presente sull'Aurelia e in Corso Mazzini.

"C'è un'amministrazione attenta a far sì che tutto avvenga con i minori disagi possibili, come tutte le opere che avvengono nel centro urbanizzato abbiamo cercato di lavorare al massimo per scongiurare al minimo gli effetti negativi. Un cantiere però è sempre un cantiere e qualche piccola problematica ci sarà" conclude Garbarini.