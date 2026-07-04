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Attualità | 04 luglio 2026, 09:30

Savona, appello per ritrovare Bottarga: la gatta si è persa nel quartiere della Villetta. AGG: RITROVATA

L'animale, non abituato a muoversi in città, si è allontanato da casa e potrebbe essere disorientato. I proprietari chiedono la collaborazione dei residenti

Savona, appello per ritrovare Bottarga: la gatta si è persa nel quartiere della Villetta. AGG: RITROVATA

 AGGIORNAMENTO ORE 10.00: La gatta è stata ritrovata

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Il suo nome incuriosisce, forse è ghiotta proprio di bittarga, ma c'è apprensione per la scomparsa di una micia  che si è allontanata da casa nel quartiere della Villetta e da allora non ha più fatto ritorno.

L'appello per ritrovare la gattina Bottarga è stato diffuso attraverso i social network dai proprietari, che invitano chiunque la avvisti a mettersi immediatamente in contatto con loro. "Mi chiamo Bottarga, per gli amici Botty – si legge nel messaggio – mi sono allontanata da casa e mi sono persa per le vie del quartiere della Villetta perché non sono abituata a girare in città e non mi oriento".

Bottarga è una gatta tigrata dal pelo grigio-marrone e dagli occhi verdi. Essendo poco abituata all'ambiente urbano, potrebbe essersi nascosta in qualche giardino, sotto un'auto parcheggiata, in un garage o in altri luoghi riparati, spaventata dai rumori e dal traffico.

I proprietari rivolgono un appello ai residenti della zona perchè controllino con attenzione cortili, cantine e pertinenze delle abitazioni. Anche una semplice segnalazione potrebbe rivelarsi decisiva per riportare la gatta a casa.

La speranza è ritrovare Bottarga al più presto e farla tornare tra le braccia della sua famiglia.

Elena Romanato

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