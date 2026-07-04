Vado, verrà realizzato un nuovo attraversamento pedonale a ponente del ponte sul Segno

Un nuovo attraversamento pedonale dopo il ponte sul torrente Segno in direzione ponente.

Questa la decisione del Comune dopo aver ottenuto il nulla osta di Anas che ha disposto anche il limite dei 30 km/h sul tratto di Aurelia.

Il nuovo passaggio per i pedoni è stato disposto in quanto la sruttura del ponte forma un dosso di altezza che limita la visbilità tra le due sponde; sono presenti diversi accessi carrabili laterali e sul tratto insiste un intenso traffico pedonale e veicolare.

Sulla statale un attraversamento era già presente a levante.