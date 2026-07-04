Gorra, la Pro Loco e gli Alpini restituiscono alla comunità uno storico luogo di ritrovo: riqualificheranno il “Fontanin” (FOTO)

C'è un angolo di Gorra dove la storia del paese scorre da secoli insieme all'acqua di una sorgente. È quella che, già in epoca medievale come ricordato anche da Gian Mario Fidelfo nel volume La Guerra del Finale, viene citata come “Gottafrigida”, più comunemente conosciuta come “Fontanin”, ossia località Fontana. Un toponimo che racconta da solo la sua origine: proprio qui sgorga una fonte che, prima della realizzazione dell'acquedotto pubblico, ha rappresentato una risorsa fondamentale per gli abitanti della frazione.

Per generazioni le donne del paese vi si sono recate a fare il bucato e, più recentemente, il gruppo Alpini dell'ANA ha trasformato l'area in una piccola “Piazza Alpina”, attrezzandola con tavoli, panche e un barbecue, diventando un punto di incontro per la comunità e per le tradizionali giornate all'aperto.

Negli ultimi anni, però, il tempo e l'usura hanno lasciato il segno. Gli arredi si sono progressivamente deteriorati e l'area è caduta in uno stato di abbandono.

Per restituire dignità a questo luogo la Pro Loco Gorra e Olle APS, accogliendo le sollecitazioni di numerosi residenti e dello stesso gruppo Alpini, ha deciso di intervenire acquistando nuove tavole in legno marino destinate a sostituire quelle ormai rovinate.

I lavori saranno eseguiti nei prossimi giorni coi volontari della Pro Loco e alcuni Alpini che inizieranno il montaggio del materiale appena realizzato dalla falegnameria Daleva, con l'obiettivo di riportare la piazza al suo antico ruolo di luogo di relax ma anche di aggregazione.

L'auspicio degli stessi promotori di questa iniziativa è quello di completare l'intervento in tempi brevi e inaugurare il rinnovato spazio con una festa aperta alla comunità, restituendo così a Gorra e a Località Fontana uno dei suoi luoghi più cari e ricchi di storia.