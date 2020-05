Un grido di dolore: agenzie di viaggio, tour operator e bus turistici scendono in piazza

Le agenzie di viaggio, i tour operator e i bus turistici della Liguria scendono in piazza per fare sentire la loro voce. L'appuntamento è fissato per mercoledì 3 giugno alle ore 10 in piazza De Ferrari a Genova.

La manifestazione in programma già per lo scorso 21 maggio, era stata annullata dopo l'organizzazione di un tavolo di lavoro con la Regione. Incontro poco utile - spiegano MaAdvLiguria - Saremmo stati i primi a manifestare, invece oggi ci troviamo in coda alle altre dimostrazioni in Italia.

Come già riportato dalla nostra redazione, l'emergenza Covid-19 ha colpito pesantemente questo settore (LEGGI QUI). Tale protesta si allinea alle dimostrazioni organizzate in altra città, come Venezia e Milano.