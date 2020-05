Spiagge libere a Spotorno, il comune adotta il progetto di distanziamento con stalli "alla francese" e un app di prenotazione

"La gestione in sicurezza con distanziamento sociale delle spiagge libere è uno dei tanti problemi che i comuni si trovano ad affrontare in questo periodo di restrizione per Coronavirus e riteniamo che le spiagge libere siano un diritto inalienabile e baluardo del mare di tutti. Quest’anno perciò -in emergenza covid- abbiamo ideato un insieme di misure che consentiranno di poter fruire delle nostre spiagge libere gratis ed in sicurezza".

Il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini è intervenuto in merito al tema delle spiagge libere, illustrando le modalità con il quale il comune fronteggerà la problematica.

"Lo diciamo subito però, per poterlo fare in sicurezza i posti saranno limitati e dovranno essere prenotati, con una app che garantirà la massima rotazione per poterne fruire tutti. Spotorno è tra i primi paesi ad adottare un progetto ben definito di distanziamento tramite stalli “alla francese” e APP di prenotazione" continua Fiorini.

Sul modello della Costa Azzurra le tre spiagge completamente libere e parte delle 4 libere attrezzate verranno arredate con stalli, di 3m x 3m per le famiglie e di 2m x 2m per le coppie o singoli, con paletti di legno e corde.

Per accedervi sarà necessaria la prenotazione tramite una APP del Progetto Smart Beach che il Comune metterà a disposizione gratuitamente a tutte le spiagge private ed userà per le spiagge libere, un aiuto per il tessuto turistico-economico ed un unica piattaforma per tutto il territorio ed il comprensorio del Golfo dell’Isola.

"Questo servizio consentirà ai bagnanti diverse opzioni di scelta sia di prezzi che di servizi e soprattutto una sicurezza di disponibilità al loro arrivo. La APP verrà adottata anche come Golfo dell'Isola, unitamente ai comuni di Noli e Bergeggi, per superare le preoccupazioni degli operatori in vista di una stagione che non ha precedenti. Questo importante intervento è in linea con il messaggio di sicurezza che il Comune di Spotorno ha sostenuto durante il periodo di restrizioni per Corona virus e che, se ci comporteremo bene e rispetteremo le regole, ci porterà sicuramente ad un buon risultato" continua il primo cittadino spotornese.

"Stiamo correndo per poter essere operativi tra il 10 ed il 15 Giugno ed un’altra parte del progetto che stiamo costruendo in questi giorni è la presenza di personale con funzioni di ‘steward’ all’ingresso delle spiagge libere che vorremmo selezionare tramite bando. La prossima settimana vi sapremo dire di più" conclude Mattia Fiorini.