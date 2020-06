Festa della Repubblica a Savona, flashmob di Lega e Fratelli d'Italia in piazza Sisto

Lega e Fratelli d'Italia in piazza Sisto alle 10.00 e alle 11.00 il Partito Comunista nella piazza del Brandale.

A Savona il 2 giugno viene celebrato scendendo in piazza con un flashmob simbolico e nel caso della Lega con una raccolta alimentare organizzata dai giovani militanti leghisti.

In 100 piazze italiane i partiti alleati del centrodestra, da confermare la presenza anche di Forza Italia, hanno organizzato quindi la celebrazione dal titolo "L'Italia non si arrende. Per l'orgoglio italiano".

In piazza del Brandale invece il Partito Comunista alle 11.00 è pronto a festeggiare la festa della Repubblica protestando contro il Governo.

"L’invito è a conferire generi di prima necessita quali pasta, riso, farine, e scatolame. Ogni coordinamento provinciale ha già individuato l’ente caritatevole cui destinare il ricavato" hanno spiegato dai giovani della Lega.