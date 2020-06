Festa della Repubblica: sulla pagina Facebook di "Fischia il Vento" una celebrazione virtuale

"Cara Italia ti auguro... il 2 giugno è il compleanno della Repubblica, e mai come oggi Essa - e cioè tutti noi - ha bisogno di auguri. L'emergenza Covid ci impone giustamente di evitare assembramenti, e quindi Fischia il Vento, che sarà come ogni anno a partire dalle 8.30 a Marmoreo presso la Stele, lancia un appello: partecipate all'evento virtuale che si terrà dalle 8.30 alle 11 in diretta Facebook sulla 'Fischia il Vento, associazione culturale. Dal monte rilanceremo e commenteremo insieme i vostri messaggi".

La nota inviata da Giuliano Arnaldi, presidente dall'associazione culturale Fischia il Vento.