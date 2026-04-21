Festa della Liberazione, a Quiliano un ricco programma di iniziative non solo il 25 Aprile

In occasione delle celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, il Comune di Quiliano promuove un ricco programma di iniziative commemorative che si snoderanno nelle giornate prossime al 25 Aprile.

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 24 aprile alle ore 20:30 con la tradizionale fiaccolata, con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo presso l’ex S.M.S. Aurora di Valleggia in piazza della Chiesa.

Al termine della fiaccolata sono previsti i saluti ufficiali dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.) delle sezioni di Valleggia e Quiliano e del Sindaco di Quiliano, Nicola Isetta. La serata proseguirà con un inter vento musicale del gruppo “Attenti a quel duo..in musica”, composto da Paolo Fer rando e Maurizio Di Noto, chitarrista.

Il programma proseguirà sabato 25 aprile 2026, giornata della Liberazione: alle ore 9.30 si terrà la cerimonia di commemorazione dei caduti Caroli, Marcenaro e Rocca presso il cippo situato dietro il Cimitero comunale; la mattinata proseguirà alle ore 10:30 a Roviasca, con un momento di preghiera e riflessione per i caduti e infine, alle ore 13:00, presso la S.M.S. Montagna, col tradizionale pranzo garibaldino (prenotazioni al numero 347/5289276).

Le celebrazioni si concluderanno domenica 26 aprile 2026 alle ore 10:00 in Piazza Costituzione a Quiliano con l’inaugurazione della targa “L’epigrafe sulla Costituzione” del professor Piero Calamandrei, a cura delle sezioni Anpi del territorio.