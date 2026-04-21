Visite guidate alla scoperta delle antiche chiese del savonese: il 22 aprile tocca a convento dei Cappuccini e alla Certosa di Loreto

Prosegue il corso di formazione "Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica", promosso dai Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e dalla Direzione del Complesso Museale della Cattedrale savonese, in collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini, e aperto a tutti.

Mercoledì 22 aprile dalle ore 15:30 alle 17:30 si potranno visitare il convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco 16 (ingresso passo carrabile via Loreto Nuova), nel quartiere Villetta, insieme a padre Alessandro Freccero, e la Certosa di Loreto (che si raggiungerà a piedi), spiegata da Francesco Sanguineti. L'appuntamento fa parte dei trekking urbani "A spassu p'a çitè" organizzati in collaborazione con il Comune. Il 20 maggio ci sarà invece la visita guidata alla Chiesa Sant’Ambrogio Vescovo in Legino con il professor Giovanni Murialdo.

Per ulteriori informazioni occorre contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica, al numero di cellulare 3477931556 o agli indirizzi e-mail ufficio.scuola@diocesisavona.it e aureliano.deraggi@gmail.com. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.