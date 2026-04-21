Miss Blumare, ad Albenga successo per la seconda tappa del “Miss Summer Tour”

Si è svolta ad Albenga, presso il ristorante pizzeria Manè 4.0 sul Lungomare Cristoforo Colombo, la seconda tappa della selezione regionale ligure del “Miss Summer Tour”, legato al concorso nazionale Miss Blumare 2026. L’evento ha visto la partecipazione di 19 ragazze provenienti da diverse località della Liguria e zone limitrofe, che hanno sfilato mettendo in mostra bellezza, simpatia ed entusiasmo.

A conquistare il titolo di reginetta della serata è stata la pietrese Giada Delitala, che si è aggiudicata la fascia di Miss Manè 4.0.

Giunto alla sua diciottesima edizione, il concorso Miss Blumare nasce dall’idea di unire il mondo dei concorsi di bellezza all’esperienza di una crociera MSC. Le vincitrici delle varie tappe accederanno alle finali regionali, con la possibilità di partecipare alla finale nazionale a bordo della MSC Magnifica, in programma dal 3 all’8 novembre 2026.

Per le regioni Liguria, Toscana e Lombardia, il concorso è curato dall’agenzia Arte&Moda, diretta da Maurizio Tonini, mentre il coordinamento organizzativo per la Liguria è affidato a Massimo Enrico, con la collaborazione dello staff storico di Miss Albenga Summer. Proprio uno degli appuntamenti più attesi sarà la finale regionale del Ponente ligure, abbinata al concorso Miss Albenga Summer, in programma martedì 11 agosto 2026 in piazza De André ad Albenga, che quest’anno celebra la sua quindicesima edizione.

La serata è stata condotta da Francesca Bianco, con coordinamento artistico, e ha visto la partecipazione di tre ospiti musicali emerse dal contest “Tutti cantano Sanremo 2026”: Debora Colombo, vincitrice assoluta, Roberta Boscolo, premiata dalla critica, e la giovane Azzurra Santoro, vincitrice della sezione Kids.

Il supporto backstage è stato curato da Maria Chiara Gallo, mentre il service è stato affidato a Ray Fiore. La sfilata ha visto protagonisti anche i capi di “Roba da Matti” (via Torlaro 10, Albenga). Fotografi ufficiali della serata sono stati Ilario Navone e Mauro Caruso.

L’evento è stato organizzato da Arte&Moda con Massimo Enrico.

Di seguito le ragazze premiate, in ordine di classifica: Miss Manè 4.0 Giada Delitala; Miss Eleganza Nicole Omento; Miss Cinema ex aequo Asia Sapiolo e Soraya Gabbiano; Miss Bikini Gabriella Karay; Miss Fashion Style Sofia Martino; Miss Simpatia Ginevra Zuccaroni; Miss Sorriso ex aequo Veronica De Menech e Rachele Siffredi; Miss Milano Academy Sara Berriolo.

Il calendario delle prossime tappe è in aggiornamento: il 7 giugno al BeeFly di Loano, il 28 giugno al Grand Hotel di Pietra Ligure, il 18 luglio nuovamente al Manè 4.0 e l’11 agosto con Miss Albenga Summer, che ospiterà la finale regionale ligure.