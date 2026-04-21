Ceriale, incontro con l’autrice Maria Alessandra Pisano: presentazione del libro “Parlami ancora”

Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria “Il Segnalibro”, organizzata dal Comune di Ceriale – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica “Agostino Sasso”. In collaborazione con l’Aps #cosavuoiquetilegga?, giovedì 23 aprile, alle 17, nella Sala Polivalente Francesco Fizzotti, si terrà l’incontro con l’autrice Maria Alessandra Pisano, che presenterà il suo libro “Parlami ancora” (Ed. Artestampa), con prefazione di Massimo Scotti.

L’incontro, a ingresso libero, sarà condotto da Tiziana Minacapilli dell’Aps #cosavuoiquetilegga? e vedrà al termine della presentazione un momento conviviale con rinfresco.

“Parlami ancora” racconta la storia della famiglia Dori-Berretti, attraversando uno dei periodi più complessi della storia italiana. Dallo sciopero mezzadrile in Toscana agli sconvolgimenti della Grande Guerra e dell’epidemia di “spagnola”, fino agli anni del fascismo e della Resistenza, il romanzo segue le vicende di Arnaldo, Adele e della loro figlia Dora.

Un racconto corale in prima persona che intreccia memoria e identità: il trasferimento a Roma e poi a Milano, la precarietà del lavoro, l’impegno nella Resistenza, il percorso di emancipazione femminile con Dora che diventa ostetrica, e il dolore dei lutti familiari. Sullo sfondo, un’Italia segnata da povertà e instabilità, ma anche da coraggio e ideali.

La narrazione si conclude nel primo dopoguerra in Liguria, dove Dora assume il ruolo di direttrice della Colonia Marina Pirelli di Pietra Ligure, simbolo di rinascita e speranza per tanti bambini provenienti da una Milano ferita dalla guerra.

Il romanzo affronta temi di grande attualità: diritti delle donne, antifascismo, resistenza partigiana e il valore della memoria, sottolineando come l’amore familiare possa rappresentare una forza capace di superare ogni avversità.



Maria Alessandra Pisano è nata ad Albenga e cresciuta a Pietra Ligure. Dopo la maturità al liceo Pascoli di Albenga, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano. È avvocato cassazionista ed esercita da molti anni a Milano.