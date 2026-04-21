Massimo Popolizio porta il capolavoro di Steinbeck a Sanremo: venerdì al Casinò va in scena "Furore"

Massimo Popolizio dà voce ad uno dei testi più intensi della produzione letteraria di John Steinbeck , creando uno spettacolo intenso ed emozionante che coinvolge il pubblico. La rappresentazione, inserita nella Stagione teatrale del Casinò di Sanremo, andrà in scena venerdì 24 aprile ore 21.00 nel teatro dell’Opera.

Dopo Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno, Rocio Munoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, che hanno riscosso il gradimento del folto pubblico, la stagione teatrale offre ancora due appuntamenti: il primo venerdì 24 aprile con Massimo Popolizio, l’ultimo, venerdì 22 maggio, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.

La stagione teatrale vuole trasmettere momenti di svago ma anche di riflessione, pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità. Sono appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale.



Nell’estate del 1936, John Steinbeck parte per una missione: raccontare le condizioni dei braccianti costretti a migrare dal cuore spaccato degli Stati Uniti verso la California. Tre anni dopo scrive Furore, in cui cronaca, politica e umanità si fondono in una narrazione che brucia.

Non è solo letteratura: è un grido epico che ha cambiato per sempre il nostro sguardo sulla giustizia sociale, sulla dignità degli sconfitti. La più grande epopea degli ultimi.

Massimo Popolizio dà corpo e voce al Narratore steinbeckiano e lo fa con il rigore e la passione di un racconto civile che ancora oggi ci interroga: è possibile restare umani quando tutto intorno frana?

Accanto a lui, il percussionista Giovanni Lo Cascio disegna dal vivo un paesaggio sonoro vibrante e tellurico, un controcanto che esalta il senso di giustizia e la passione per la verità del narratore, ma anche la profonda e inesauribile dignità del popolo migrante.