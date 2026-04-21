Albenga, neve e siccità: gli scenari al 2100 e l’allarme degli esperti sull’acqua in Liguria

Grande affluenza alla conferenza “La neve, la siccità e Albenga nel 2100” del 18 aprile, coordinata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nell’ambito del ciclo di incontri “Optima Acqua”, in collaborazione con il Rotary Club Albenga.

Relatore il dott. Francesco Avanzi, ricercatore presso il Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale (CIMA), che ha illustrato il ruolo della neve nel ciclo dell’acqua, le cause dell’aumento delle crisi idriche e, in particolare, le dinamiche in atto sul territorio ligure.

Nel 2024 il Rotary Club Albenga aveva inoltre coordinato il service distrettuale “L’Acqua e Noi”, articolato in un ciclo di lezioni, tenute da CIMA, presso quattro licei del Ponente ligure, dedicate al ciclo dell’acqua e agli impatti delle crisi idriche.