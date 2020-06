Coronavirus, continua la discesa in Liguria: nelle ultime 24 ore 56 positivi in meno nel bilancio totale

In Liguria scendono di 56 i casi di persone positive al coronavirus rispetto a ieri. In totale quindi i positivi nella nostra regione sono 2.819 casi. La Regione segnala poi, una scheda decessi nelle ultime 24 ore. In particolare è stato reso noto che nel distretto dell’asl 2 savonese, presidio di Levante, è morta una donna di 93 anni della Provincia di Savona; il presidio di ponente invece, segnala il decesso di una donna di 56 anni affetta da patologia cronica della Provincia di Savona. L’asl 3 segnala che a Villa Scassi ieri è morto un uomo di 48 anni ricoverato nel reparto Ps-obi mentre oggi è deceduto un 99enne ricoverato nel reparto di chirurgia. Il covid 19 è stato ritenuto dai sanitari concausa del decesso. Al policlinico San Martino invece, è deceduto nelle ultime 24 ore una paziente residente a Genova di 64 anni che era ricoverato presso il monoblocco della rianimazione. Nel distretto dell’asl 1 imperiese nessun decesso così come in Asl 4, in Asl 5 e al Galliera. In totale le persone morte dall'inizio dell'emergenza sanitaria fino ad oggi sono 1466.

Gli ospedalizzati sono 182 (-16 rispetto a ieri), 7 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 889 (58 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 109.060 (1.273 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 320

Savona 459 (-19)

Genova 1.961

La Spezia 75

In fase di verifica 4

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 31 (3 in terapia intensiva) -3 rispetto a ieri

Asl 2 - 40 (2 in terapia intensiva) -4

San Martino - 19 (1 in terapia intensiva)

Galliera - 35 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 34 (1 in terapia intensiva) -6

Asl 4 - 10 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 13 (0 in terapia intensiva) -3

Sono 364 i soggetti in isolamento domiciliare (-49). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.273 (+9), mentre i guariti con due test negativi sono 5.447 (+70).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 127

Asl 2 - 193 (+2)

Asl 3 - 387

Asl 4 - 92

Asl 5 - 90