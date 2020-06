Albenga, nuovo orario per la biblioteca comunale

La biblioteca comunale “Simonetta Comandei” di Albenga apre, per ora solo per il prestito librario, con un nuovo orario: lunedì 9,00 – 13,30; martedì 9,00 – 13,30 e 14,00 – 18,00; mercoledì 9,00 – 13,30; giovedì 9,00 – 13,30 e 14,00 – 18,00; venerdì 9,00 – 13,30; sabato, domenica e festivi chiuso.

L’ingresso in Biblioteca per le nuove disposizioni “AntiCovid” è permesso una persona alla volta ed esclusivamente per il servizio di prestito e restituzione librario. Si ricorda che è fatto obbligo a tutti i fruitori di indossare la mascherina e di mantenere le distanze di sicurezza.

Afferma Martina Isoleri consigliere delegato alla biblioteca: “Con i dirigenti e gli uffici ci stiamo attrezzando per riuscire ad aprire quanto prima alla possibilità di studiare in biblioteca. Purtroppo l’emergenza Coronavirus ha reso necessario ristudiare modalità di accesso e sistemi da adottare per evitare il pericolo che si creino situazioni di possibile contagio. Le attività legate alla biblioteca, tuttavia, non si sono mai fermate neppure nel pieno dell’emergenza attraverso iniziative on line e in streaming (tra queste ricordo il maggio libri e molto altro)".

"In queste settimane abbiamo anche creato una pagina Facebook ad hoc per la biblioteca “biblioteca civica "Simonetta Comanedi" del comune di Albenga. È una pagina in evoluzione ed aggiornamento sulla quale promuoveremo iniziative legate alla biblioteca e alla cultura, oltre, naturalmente, tutte le informazioni utili per gli utenti".

“Stiamo continuando a lavorare per la nostra città e voglio ringraziare i dirigenti e i dipendenti comunali per la loro collaborazione” conclude la Isoleri.