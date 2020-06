TPL Linea, restyling per la stazione bus di piazza Aldo Moro a Savona

La stazione bus di Tpl Linea in piazza Aldo Moro si è rifatta il look. E’ stato infatti completato l’intervento di restyling della pensilina varato dall’azienda di trasporto savonese che ha portato avanti l’attesa opera subito dopo il periodo di lockdown.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta “Nuova Costruzioni & Impianti”, che ha concluso la ristrutturazione in tre giorni, dal 27 al 29 maggio scorso.

Il restyling della pensilina di attesa per i bus di Tpl Linea ha riguardato una completa riverniciatura della struttura portante, la sostituzione dei sedili per l’utenza, oltre ad una pulizia di tutta l’area. Ora la stazione bus di Tpl Linea ha davvero un altro aspetto, in un punto nevralgico per i passeggeri dell’azienda di trasporto, essendo prossima alla stazione ferroviaria di Savona.

“Un intervento sicuramente importante e voluto dalla nostra azienda in una stazione bus centrale per la nostra utenza savonese. I nostri passeggeri potranno ora contare su un’area di attesa completamente rinnovata, funzionale e moderna” affermano il presidente di Tpl Linea Simona Sacone e il direttore di Tpl Linea Giovanni Ferrari Barusso.

“Ogni Comune è proprietario delle pensiline presenti sul proprio territorio, ad eccezione proprio della pensilina di piazza Aldo Moro. Negli anni si sono verificati non pochi problemi: sporcizia, degrado, atti di vandalismo, etc...”.

“Anche a livello di reclami non sono mancate diverse segnalazioni arrivate alla nostra azienda. L'obiettivo è appunto quello di tenere la pensilina pulita e renderla sicura. E’ il nostro biglietto da visita” concludono i vertici di Tpl Linea.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.