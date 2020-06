Maltempo in Liguria, scattata l'allerta gialla per temporali

Alle 8 è scattata su tutta la regione l’allerta gialla per temporali che si concluderà sulle zone A e D alle 18, su B, C, E alle 24 (la situazione, come sempre, verrà nuovamente valutata in mattinata).

Nelle ultime ore le correnti umide prefrontali hanno determinato rovesci localmente di forte intensità in particolare sul centro Levante: la cumulata oraria massima, 30.6 millimetri, si registra a Cabanne (Rezzoaglio, Genova), mentre è da segnalare anche il rovescio da 13.6 millimetri in 15 minuti a Cipressa (Imperia). Dalla mezzanotte le cumulate totali massime sono quelle di Cabanne, con 77.2 millimetri, Cichero (San Colombano Certenoli) con 50.4, Urbe Vara Superiore (Savona) con 50.0.

I venti sono meridionali, più forti sul centro Levante dove si sono registrate raffiche, in costa a 99 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e sui rilievi a 86 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia). Il mare è mosso.

Veloce sguardo alle temperature con minima al momento fissata a 7.0 a Pratomollo (Borzonasca, Genova) e valori nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia di: 18.9 a Genova Centro Funzionale, 17.7 a Savona Istituto Nautico, 15.6 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico, 17.6 a La Spezia.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.