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Cronaca | 30 agosto 2026, 15:37

Albenga, ragazzo di 17 anni scomparso nella notte: si cercano notizie

L'ultima volta è stato visto in piena notte nella zona dell'Essaouira

Albenga, ragazzo di 17 anni scomparso nella notte: si cercano notizie

Allarme nella notte tra sabato e domenica per la scomparsa di un ragazzo di 17 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Il giovane, nato l'8 gennaio 2009, è stato visto per l'ultima volta intorno alle 3 di notte nella zona del locale Essaouira, ad Albenga.

Il ragazzo è alto circa 1 metro e 70. Al momento della scomparsa indossava un completo Prada nero, un borsello nero e un paio di scarpe a calzino Balenciaga.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.

Redazione

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