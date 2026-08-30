Albenga, ragazzo di 17 anni scomparso nella notte: si cercano notizie

Allarme nella notte tra sabato e domenica per la scomparsa di un ragazzo di 17 anni, di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Il giovane, nato l'8 gennaio 2009, è stato visto per l'ultima volta intorno alle 3 di notte nella zona del locale Essaouira, ad Albenga.

Il ragazzo è alto circa 1 metro e 70. Al momento della scomparsa indossava un completo Prada nero, un borsello nero e un paio di scarpe a calzino Balenciaga.

Chiunque avesse informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le autorità competenti.