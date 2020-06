Manifestazioni d'interesse Piaggio Aerospace, Melis (M5S): "Sia mantenuta l'interezza dell'azienda, fiore all'occhiello del nostro tessuto industriale"

"Non avevamo dubbi che l'eccellenza Piaggio Aerospace potesse interessare una nutrita platea di soggetti: hanno infatti risposto al bando 19 realtà aziendali, in particolare da Europa, nord America ed estremo Oriente. Al netto di quale sarà poi l'offerta vincolante, come M5S rinnoviamo l'auspicio che sia mantenuta salda l'interezza dell'azienda, fiore all'occhiello del nostro tessuto industriale e per il quale abbiamo sempre profuso il massimo impegno nell'ottica della salvaguardia dell'occupazione e della stabilità territoriale soprattutto nei momenti più delicati", dichiara il consigliere regionale Andrea Melis del M5S commentando la notizia delle manifestazioni d'interesse, tra cui anche Leonardo.

"Le potenzialità di sviluppo di Piaggio sono note - conclude Melis -: