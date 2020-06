Toti sprona Conte: "Ripresa, basta proclami: ripartire dai verbi decidere e fare"

"Il Premier propone un patto per la ripresa. Sì, ma una ripresa lenta, tutti in coda a passo di lumaca! Perché per partire veloci servono strade, autostrade, ferrovie. E per ora i cantieri sono tutti fermi".Così il governatore ligure Giovanni Toti commenta, con un post sui suoi canali social, le parole pronunciate ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte sulla ripresa del Paese.

Una replica che parte dalle infrastrutture: "Prendo la Liguria come esempio: tre concessioni autostradali, due scadute, una in contenzioso. È così miliardi di investimenti bloccati. La Gronda, i nuovi caselli del Ponente, il tunnel della Fontanabuona, tanto per dirne alcune. Il Governo deve decidere da due anni. Noi abbiamo ricostruito il ponte di Genova. Loro non hanno ancora deciso che fare. Nel frattempo, tutti in coda perché si è capito che è urgente rifare le gallerie. Che scoperta!".

"Propongono un nuovo patto per la ripresa - commenta sarcastico il presidente regionale - ma tanto bombardano il 'modello Genova', non sia mai che qualcuno dimostri che le cose si possono fare. Basta proclami: un nuovo patto per la ripresa non può che partire da due verbi scritti tutti con lettere maiuscole: decidere e fare".

"Qui siccome non riescono neppure a scegliere un candidato, si rimandano anche le elezioni" ha dunque concluso Toti.