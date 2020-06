Meteo, tregua tra oggi e domani con giornate belle e soleggiate. Da domenica nuova fase di maltempo

Piccola tregua tra oggi e domani, poi da domenica ricomincia una fase di maltempo prolungata che tiene ancora lontana l’estate, a causa di una vasta area depressionaria che si inserirà tra Europa e Mediterraneo. Le temperature rimarranno nella media o poco sotto.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 5 e domani sabato 6 giugno

Cielo sereno su pianure oggi e domani mattina, nuvolosità in aumento specie sui settori settentrionali a partire dal pomeriggio con piogge o locali rovesci su torinese, biellese e verbano. In montagna oggi nuvoloso sui settori nordoccidentali con deboli precipitazioni sui confini, poi domani aumento dal pomeriggio per l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia.

Temperature massime in leggero aumento e comprese tra 22 e 27 °C. Minime tra 12 e 15 °C. Venti assenti al mattino oggi, nel pomeriggio fino a localmente moderati da nordovest su alpi e pianure limitrofe tra torinese e cuneese. In nottata calano di intensità, poi nel pomeriggio di domani ancora localmente moderati da sud su basso Piemonte e Liguria.

Domenica 7 giugno.

Una perturbazione piuttosto intensa porterà piogge e temporali un po’ ovunque con possibilità di locali grandinate sulle zone di pianura. Le temperature subiranno un abbassamento soprattutto nelle massime, e questo episodio aprirà una nuova fase instabile con possibilità di rovesci e temporali sparsi anche durante buona parte della prossima settimana.

