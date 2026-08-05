Cairo, affidati i lavori del primo lotto del nuovo marciapiede di via Ferrere

Il Comune di Cairo Montenotte affida alla ditta CO.S.PE.F. S.r.l. la realizzazione del primo lotto del nuovo percorso pedonale lungo via Ferrere.

L'intervento è stato assegnato con un ribasso del 18,73% e punta a migliorare sicurezza e accessibilità per i cittadini.

Nei prossimi giorni è previsto il sopralluogo tecnico con l'impresa per definire gli ultimi aspetti operativi, con l'obiettivo di aprire il cantiere nei primi giorni di settembre.

"È un intervento atteso, pensato per rendere più sicuro il percorso quotidiano di famiglie, bambini, anziani e di tutti coloro che si muovono a piedi", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Ghione.

Quello di via Ferrere rappresenta il primo lotto di un progetto più ampio. "È l'avvio di un percorso che vogliamo proseguire - aggiunge Ghione -. Una città più sicura e accessibile si costruisce anche così: un passo alla volta".