Rigenerazione urbana nell’entroterra savonese: Scajola visita gli interventi di Altare e Murialdo

Si parlerà di rigenerazione urbana torna protagonista nell’entroterra savonese con due appuntamenti dedicati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente. Domani, giovedì 6 agosto, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola sarà ad Altare e Murialdo per visitare alcuni degli interventi realizzati nei due Comuni.

Il primo appuntamento è fissato alle ore 10 ad Altare, dove Scajola, insieme al sindaco Roberto Briano, inaugurerà i lavori di rigenerazione urbana dell’ex Lascito Balestra, in via Paleologo 41, nel cuore del centro storico.

L’intervento ha permesso di recuperare un immobile da tempo inutilizzato, restituendolo alla comunità con una nuova funzione: gli spazi saranno infatti destinati ad attività culturali e a servizi collegati al Museo del Vetro, realtà simbolo della tradizione altarese.

A seguire, alle ore 11.30, l’assessore regionale si sposterà a Murialdo, accompagnato dal sindaco Michele Franco, per un sopralluogo sui principali interventi di rigenerazione urbana realizzati nel territorio comunale. Il punto di ritrovo sarà il Municipio, da dove partirà la visita alle opere di riqualificazione.

Gli appuntamenti rappresentano un’occasione per fare il punto sugli interventi finanziati nell’ambito delle politiche di recupero dei centri storici e di valorizzazione dei piccoli Comuni dell’entroterra, con l’obiettivo di restituire nuovi spazi alla cittadinanza e rafforzare il ruolo culturale e sociale dei borghi.