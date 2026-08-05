Finale, scossone nel CdA di Servizi di Riviera: lasciano Porchetto e Vallarino

Scossone alla Servizi di Riviera, una delle principali società partecipate del Comune di Finale Ligure nata e sviluppatasi proprio nel territorio finalese. I due componenti del Consiglio di amministrazione oltre alla presidente Sara Badano hanno infatti rassegnato, nelle scorse ore, le proprie dimissioni: si tratta di Sara Porchetto e Fabrizio Vallarino.

La notizia è stata resa nota dall'Amministrazione comunale attraverso una breve comunicazione nella quale si precisa di aver “preso atto delle dimissioni” e di aver già “avviato gli adempimenti di competenza necessari per garantire la continuità dell'attività societaria”.

L'obiettivo dell'ente, viene spiegato, è quello di “assicurare il regolare funzionamento degli organi della società” e la prosecuzione dei servizi svolti, “nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e dallo statuto della partecipata”.