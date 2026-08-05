Protezione Civile di Alassio: aggiornato il Piano per il rischio sismico e approvata la futura sede operativa in via Pera

Due importanti novità riguardano la Protezione Civile di Alassio, sia sotto il profilo della pianificazione delle emergenze sia sotto quello delle infrastrutture a supporto dei volontari e delle attività operative. Con delibera di Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 30 luglio, è stato approvato all'unanimità l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile relativo alla gestione del rischio sismico, mentre la Giunta Comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile presso una porzione del nuovo parcheggio pluripiano di via Pera.

Alla luce dei cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, a partire dalla nuova classificazione sismica che colloca Alassio in "Zona 2", il nuovo documento, che va ad aggiornare il modello di intervento comunale risalente al 2013, introduce una specifica Carta Operativa per la Gestione del Rischio Sismico, individuando in maniera dettagliata risorse, edifici strategici, strutture sanitarie, scolastiche e ricettive, aree di emergenza, viabilità strategica e aree destinate al deposito delle macerie.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela delle persone più fragili. Il piano contiene, infatti, la mappatura della popolazione residente, l'individuazione degli ultraottantenni e delle persone seguite dai servizi di assistenza domiciliare, oltre a una specifica scheda per l'inserimento delle persone con disabilità o fragilità che necessitano di particolare supporto in caso di emergenza.

Tra le principali novità figura anche l'individuazione di una nuova sede per il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) in caso di emergenza sismica, individuata nella sede del Comando della Polizia Locale in via Gastaldi 9.

In concomitanza con l'aggiornamento del Piano per il rischio simico, la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sede del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. L'intervento consentirà di trasferire l'attuale sede di Vico della Chiusetta - ritenuta non più adeguata alle necessità operative dei servizi, anche per il fatto di trovarsi in una zona non consona alle esigenze di protezione civile in caso di allerta meteorologica - nei nuovi spazi ricavati presso il parcheggio pluripiano di via Pera.

Il progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale sotto la direzione dell'ing. Enrico Paliotto è stato sviluppato anche grazie alla collaborazione dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che hanno contribuito alla definizione degli spazi e delle dotazioni necessarie per operare sia per quanto riguarda le attività ordinarie sia durante le emergenze.

“Con questi provvedimenti – spiega l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – la nostra città compie un importante passo avanti nella propria capacità di prevenzione e risposta alle emergenze, rafforzando al contempo l’efficienza delle attività ordinarie . La nuova struttura destinata al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sarà progettata per garantire una maggiore funzionalità operativa, adeguati spazi logistici e una migliore organizzazione delle attività di coordinamento e di supporto alla popolazione. I posti auto che verranno utilizzati per la realizzazione della sede nel grande parcheggio di via Pera, in numero limitato rispetto alla capienza complessiva dell’area, saranno recuperati nel sito del centro cittadino che oggi ospita la sede della Protezione Civile, ovvero l’ex mercato coperto di via della Chiusetta. L’intervento rappresenterà quindi un vantaggio anche per la cittadinanza, grazie alla creazione di nuovi posti auto in una zona centrale della città”.

Il progetto sarà ora trasmesso agli uffici regionali della Protezione Civile per la richiesta del contributo economico necessario alla realizzazione dell'opera, la cui esecuzione è subordinata all'ottenimento del finanziamento.