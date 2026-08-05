A Varigotti la festa patronale di san Lorenzo con il vescovo Calogero Marino

Al termine degli imponenti lavori di restauro che hanno interessato il campanile e la chiesa la comunità parrocchiale di Varigotti si prepara a festeggiare il suo patrono san Lorenzo martire. Si inizierà sabato 8 agosto alle ore 18:30 quando, al termine della messa, sarà esposta la sacra reliquia del patrono, che potrà essere venerata da fedeli. La chiesa rimarrà aperta fino a tarda serata.

Domenica 9 agosto, oltre alle consuete celebrazioni mattutine delle 9 e delle 11, alla sera presso l’antica Chiesa medievale San Lorenzo sarà celebrata la messa, in collaborazione con l’Associazione Amici di San Lorenzo. La funzione religiosa a lume di candela sarà presieduta dal vescovo di Savona-Noli Calogero Marino. Il ritrovo è previsto alle 20:30 presso la base del sentiero a fine strada Vecchia. Gli organizzatori ricordano di indossare scarpe comode e portare con sé una torcia.

Lunedì 10 agosto, giorno della festa, alle 9:30 è prevista la celebrazione eucaristica. Alle 18 le campane a festa annunceranno la messa solenne, che sarà celebrata alle 18:30 e seguita da un’apericena di comunità (ognuno porta qualcosa). Alle 20:45 ci ritroverà in chiesa per un momento di preghiera e la partenza della processione con la reliquia del patrono per le vie della frazione, animata dal Corpo Bandistico Rumpe e Streppa. Prima del rientro sarà benedetto il mare dal piazzale antistante la chiesa.

La festa patronale sarà una sorta di apripista per le due giornate eccezionali che andranno ad interessare la comunità parrocchiale di Varigotti. In particolare nella giornata del 10 ottobre, dopo oltre quattrocento anni dalla sua costruzione, la chiesa sarà consacrata per mano di monsignor Marino. Domenica 11 ottobre l'arcivescovo emerito di Genova cardinal Angelo Bagnasco farà visita alla parrocchia, celebrerà l’Eucarestia e incoronerà la statua della Madonna del Rosario.

A tal proposito da qualche mese è attiva l’iniziativa "Una corona per Maria", volta alla raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova corona per il Bambin Gesù e il recupero di una corona argentea ritrovata in sacrestia e non più in uso da molti anni per la Vergine. Le due corone, simili tra di esse, abbelliranno l’effige mariana. Chi volesse contribuire può lasciare un’offerta al parroco don Domenico Venturetti o effettuare un bonifico bancario a BPER Banca s.p.a. Parrocchia San Lorenzo con IBAN IT94X0538749410000047206950, causale Libera donazione per iniziativa "Una corona per Maria" e BIC BPMOIT22XXX.



