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Attualità | 05 agosto 2026, 12:38

Andora_Tutto pronto per Guitar of Legend – Music Experience! uno spettacolo dedicato ai grandi miti della chitarra

A guidare la serata sarà Matteo Garbarini, cantante e chitarrista savonese riconosciuto nel panorama musicale ligure e nazionale

Andora_Tutto pronto per Guitar of Legend – Music Experience! uno spettacolo dedicato ai grandi miti della chitarra

Continua la tournée estiva di Guitar of Legend, il concerto che attraversa le piazze dei Comuni portando uno spettacolo dedicato ai grandi miti della chitarra e della musica. 

Venerdì 7 agosto, ore 21.30, lo spettacolo approda nella splendida cornice dei Giardini Tagliaferro di Andora, dando il via a un viaggio emozionante tra le icone del rock e del blues: un racconto che dalle corde della chitarra corre veloce lungo le strade dove la grande musica ha lasciato il segno, capace di raggiungere le città e le atmosfere che hanno fatto la storia del rock e del blues.

Sul palco il chitarrista ligure Matteo Garbarini con i Groove Monkey, accompagnati dalle voci narranti degli speaker Alfa & Mr. Rock, daranno vita a uno spettacolo che intreccia musica, parole e immagini, proprio come si faceva una volta alla radio: storie, aneddoti e brani che hanno segnato intere generazioni.

A guidare la serata sarà Matteo Garbarini, cantante e chitarrista savonese riconosciuto nel panorama musicale ligure e nazionale. Nel corso degli anni ha costruito un percorso ricco di collaborazioni e palchi prestigiosi, esibendosi in contesti italiani e internazionali legati al mondo della chitarra e accompagnando anche artisti di livello internazionale della scena blues e soul, tra cui Rebecca Ferguson. Con lui i Groove Monkey, il power trio che porta sul palco un suono immediato, energico e profondamente coinvolgente.

Uno spettacolo musicale e narrato, unico nel suo genere, dove la musica incontra i racconti, i luoghi e gli scenari culturali che hanno dato vita ai più grandi capolavori della storia: un percorso che ripercorre la nascita degli artisti e il loro ruolo nel tessuto sociale dell’epoca.

Un concerto che, oltre alla musica, porta con sé un forte valore culturale: capace di attraversare decenni di storia musicale, dalle chitarre leggendarie di Hendrix e Clapton fino ai grandi classici italiani, in uno spettacolo che saprà entrare nel cuore del pubblico.

Scelto per esibirsi davanti a Eddie Kramer, storico produttore di Jimi Hendrix, Beatles, Led Zeppelin e Rolling Stones, durante una serata speciale della Fiera Internazionale della Musica dedicata a Hendrix, Matteo Garbarini ha inoltre composto la colonna sonora del film VIVO e diversi brani inediti che hanno raccolto migliaia di visualizzazioni su YouTube, ottenendo anche un riconoscimento a Sanremo per la canzone Living Sky e il suo videoclip.
 

C.S.

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