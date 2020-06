Test sierologici per forze dell’ordine, Traverso (Siap): "Delibera Regione conferma nostra vittoria"

"Il governatore Giovanni Toti ha annunciato che la delibera regionale odierna confermerà la vittoria del Siap sul grave immobilismo della Regione Liguria a tutela della nostra categoria in tempo Covid19: test sierologici gratuiti alle forze dell'ordine dopo la vergognosa proposta di farli pagare 30€ l’uno" cosi commenta Roberto Traverso del Siap.

"Un clamoroso dietrofront imposto dal nostro sindacato ad Alisa che rafforza le ragioni del Siap, unico sindacato della Polizia di Stato che ha preso posizione in Liguria sull’argomento. Ricordiamo che la Regione non ha effettuato un congruo numero di tamponi faringei ai poliziotti, seppur richiesti dalla nostra amministrazione" prosegue.

"Pertanto, il Siap, in qualità di RLS, metterà a disposizione delle colleghe e colleghi interessati tutta la copiosa documentazione prodotta in questi mesi di attività messa in atto dall’inizio della pandemia Covid-19, dalla quale emerge oggettivamente che la sorveglianza sanitaria prevista per i poliziotti liguri non è stata regolarmente applicata da chi di competenza".



"Se donne o uomini delle forze dell’ordine soffriranno le conseguenze della scelta di non essere state/i sottoposti ai tamponi faringei, non potendo così dimostrare che eventuali effetti collaterali sulla propria salute potrebbero essere conseguenti al Covid-19, potranno utilizzare tutta la documentazione prodotta dal Siap per tutelarsi ed essere risarciti" conclude Traverso.