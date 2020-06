Finale, in settimana via agli scavi di archeologia preventiva in via Santuario in vista della riqualificazione del rione di Pia

In settimana, fermo restando il favore delle condizioni meteo, inizieranno gli scavi di archeologia preventiva in via Santuario a Finalpia, dove dopo l'estate dovrebbero partire nuovi lavori di riqualificazione.

“Il primo passo concreto in attesa del cantiere previsto per l’autunno - spiega il vice sindaco Andrea Guzzi - onde evitare il blocco cantiere vissuto per Via Drione in caso di particolari ritrovamenti archeologici, la Direzione Lavori, in accordo con la Sovrintendenza e l’Amministrazione, ha valutato una necessaria attività di ricerca preventiva in modo da evitare sorprese che potrebbero creare maggiori disagi all andamento della riqualificazione e al rione intero”.

Prosegue Guzzi: “Si tratta di sei scavi lungo la via che saranno gestiti singolarmente, non in contemporanea, anche per garantire il traffico veicolare seppur con rallentamenti e piccoli disagi. Abbiamo valutato di iniziare ora l’intervento, previsto per aprile ma rinviato causa Covid, in modo da avere tutte le informazioni necessarie per avviare il bando da appalto nel corso dell estate ed iniziare il cantiere questo autunno, e concludere il tutto prima della stagione 2021. Ne abbiamo discusso con le attività della via oggetto di intervento che hanno supportato e condiviso questa impostazione”.

Il cantiere complessivo ha già un investimento di 500 mila euro stanziato e dedicato. Il progetto prevede la completa rivisitazione dei sottoservizi, la pavimentazione come le vie limitrofe in porfido, nuovi parcheggi, arredo ed illuminazione.

“Un ulteriore tassello del disegno complessivo su Finalpia di cui andiamo molto fieri e per il quale il rione ha dimostrato grandi apprezzamenti. Ma non certo il conclusivo, stiamo lavorando anche a sviluppi futuri su altre zone di Pia” conclude entusiasta il sindaco Frascherelli .