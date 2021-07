Finale, a Pia maggiori controlli della Polizia locale per agevolare il traffico

Cominciata come meglio non poteva, in quanto a presenze e clima, la stagione estiva a Finale, puntuale e inevitabile è così arrivato l'aumento del traffico pedonale e veicolare in tutta la cittadina rivierasca.

Tra le situazioni che hanno fatto registrare le maggiori criticità in queste prime settimane quella di Finalpia, dove il cantiere per la riqualificazione di via Santuario e della parallela via IV Novembre sta creando non pochi disagi alla viabilità, con le macchine costrette a passare sfiorando i dehors di via Molinetti per muoversi verso monte.

Un congestione segnalata come pericolosa in particolare maniera per i più anziani e chi ha problemi di deambulazione, specialmente nelle ore di punta della giornata, segnalato anche nel corso dell'ultimo Consiglio comunale dal gruppo "Le Persone al Centro".

"Siamo consci del problema che si è creato a Finalpia e ci auguriamo sia di rapida soluzione visto lo stato di avanzamento del cantiere - spiega l'assessore alla Polizia locale, Marilena Rosa - abbiamo così deciso, insieme al Comando, di intensificare i controlli degli agenti nella zona e daremo la maggiore attenzione possibile.

"Con gli agenti a tempo determinato di nuova assunzione cercheremo, per quanto possibile, di avere una presenza stabile - continua l'assessore - Un poliziotto di quartiere dedicato? Qualora ci fossero ulteriori criticità, e mi riferisco al fine settimana, i festivi e i prefestivi, dovremo rivedere programmi. In linea di principio c'è l'intenzione di dare stabilità agli agenti di quartiere ma non solo in quel quartiere, anche in Borgo, Marina e Varigotti".

Il problema dovrebbe risolversi nei prossimi dieci giorni quando, facendo tutti gli scongiuri del caso, è previsto il termine del cantiere, la cui data era fissata per la fine di maggio.

"Purtroppo ci sono stati diversi ritardi, come ad esempio nelle consegne, e alcuni imprevisti - spiega il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Guzzi - Da ieri sera è attiva la nuova illuminazione e si comincia a vedere il nuovo volto del rione. Ci dispiace per i disagi creati in questo mese, ma siamo certi che il lavoro svolto sarà apprezzato nel risultato".

Per quanto invece riguarda il cantiere sul lungomare Italia, nelle prossime settimane saranno terminati i marciapiedi e le aiuole, mentre il nuovo manto verrà steso in autunno.