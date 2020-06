Vado Ligure, violazione della quarantena: donna denunciata dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Noli hanno denunciato una donna di origine romena, domiciliata a Vado Ligure, poiché ritenuta responsabile della violazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste nel d.l. 16/05/2020 n. 33.

La donna, che era in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio dal 20 maggio, dopo essere risultata positiva al tampone orofaringeo, è risultata di fatto irreperibile. La scoperta è stata fatta quando il medico incaricato dall’ASL si è recato al domicilio della donna per effettuare il secondo tampone di controllo, senza però trovarla. Contattata telefonicamente dal medico e dai militari, che nel frattempo erano intervenuti sul posto, la donna ha sia rifiutato di rientrare al domicilio che di indicare la sua posizione.

L’operazione di controllo, eseguita dai medici incaricati dalle ASL, risulta inquadrata in un più ampio piano di raccolta dati a livello regionale e nazionale, indispensabile per la corretta valutazione da parte degli organi dello Stato, per combattere la diffusione della pandemia e studiare le misure correttive da adottare.

La donna dovrà ora rispondere alla Giustizia per aver impedito l’esecuzione del tampone, con il suo allontanamento volontario ed il suo espresso rifiuto di rientrare a casa, mentre alla sua coscienza per avere messo potenzialmente a rischio altri cittadini.