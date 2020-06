Post offensivo verso il presidente Toti, le scuse del presidente di Anpi Finale Italo Mazzucco

Forte ieri la critica da parte del consigliere regionale Vaccarezza nei confronti del presidente della sezione Anpi di Finale Ligure, Italo Mazzucco, reo di aver postato un commento offensivo nei confronti del presidente Toti dopo la decisione di dare l'ok a sagre e fiere.

E così è arrivata la replica con le scuse di Mazzucco: "Già molte ore prima che il post, scritto sul mio profilo personale, diventasse di dominio pubblico mi ero già detto dispiaciuto rispondendo in un commento che, in effetti, si era trattato di uno sfogo, di quelli che, dopo 5 minuti, mi spiace quasi di aver scritto".

"Lo sfogo è dato dal fatto di voler cavalcare tutte le situazioni a scopi meramente elettorali" precisa Mazzucco. "Non sono stato così lucido nel smontare qualcosa che ritengo folle: autorizzare le sagre. La trovo una mancanza di rispetto nei confronti di bar, ristoranti e simili. Ho poi unito un altro pensiero che mi fa arrabbiare: voler farsi belli festeggiando, riferendomi a Ponte Morandi. Mi riprometto, in futuro, di prestare più attenzione e contare fino a 10 pesando ciò che scrivo”.

Aggiunge poi il presidente dell'Anpi finalese: "Giuro che l’invettiva avrebbe potuto essere bipartisan. In quel momento, quando ho scritto il post, ero semplicemente un commerciante esasperato dai mesi passati e da una situazione ancora in divenire e per nulla rosea per il futuro. Chi mi conosce sa quanto mi sia adoperato e mi stia adoperando per seguire tutte le indicazioni ed i precetti relativi alla fase due. Con enormi sacrifici ed infinite preoccupazioni. In quel momento proprio non pensavo che ero diventato (da molto poco, non sono ancora entrato nella 'parte') Presidente della Sezione Anpi di Finale Ligure".

Nella vita di tutti i giorni Mazzucco è infatti un esercente del settore della ristorazione: "Da titolare di una caffetteria ritengo una grossa mancanza di sensibilità annunciare, con toni altisonanti, la ripartenza delle sagre e, da cittadino, provo rabbia a vedere il marketing politico sulla pelle dei cittadini (nel caso di ponte Morandi sulla pelle dei familiari che non hanno ancora ottenuto giustizia per la perdita dei loro cari). Ammetto di essere stato eccessivo ed aver utilizzato un linguaggio inopportuno, mi dispiace e me ne scuso. Mi scuso con le persone citate, con chi ha letto il mio post e con l’associazione alla quale appartengo. Mi sono già scusato personalmente con il direttivo dell’Anpi di Finale Ligure e con il Presidente Provinciale Samuele Rago che sono assolutamente estranei a quanto ho scritto. Ribadisco che ho usato il mio account e non quelli della nostra associazione che ha sicuramente un profilo più consono al dibattito e modi più istituzionali. Ripeto si è trattato di un modo di esprimermi sicuramente sopra le righe perché credo di essere una persona vera, per alcuni un difetto per altri una qualità".