Cairo, Iole Berretta compie 103 anni: gli auguri della comunità

Un compleanno che sa di storia e di comunità. Oggi Iole Berretta ha spento 103 candeline, circondata dall’affetto dei familiari e dalla vicinanza delle istituzioni.

A portarle gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza di Cairo Montenotte è stato il sindaco Paolo Lambertini, che ha voluto rendere omaggio a una donna simbolo della memoria collettiva.

"La signora Iole è custode di oltre un secolo di storie, sorrisi e saggezza, un patrimonio prezioso per tutta la nostra comunità", ha dichiarato il primo cittadino.

Un traguardo straordinario che va oltre la ricorrenza personale e diventa un’occasione per celebrare la memoria, l’esperienza e i valori di una generazione che continua a rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità.