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Attualità | 04 luglio 2026, 13:15

Tubo del depuratore rotto sull'Aurelia a Celle: risolto il guasto

Gli operai dopo 3 giorni di intenso lavoro hanno ripristinato la situazione

E' stato risolto dopo tre giorni di intenso lavoro il danneggiamento ad un tubo del depuratore sull'Aurelia a Celle.

La rottura si era verificato lo scorso 30 giugno con la strada che si era allagata e si era rotto l'asfalto all'altezza della località Casarin nei pressi della pensilina dell'autobus. 

Sul tratto nella carreggiata lato monte proprio a causa della pressione dell'acqua si è venuta a creare una buca stradale.

Gli operai sono così intervenuti e hanno sistemato il guasto per poi asfaltare la zona.

Un mese fa si era verificata una rottura nello stesso punto.

Luciano Parodi

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