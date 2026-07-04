Tubo del depuratore rotto sull'Aurelia a Celle: risolto il guasto

E' stato risolto dopo tre giorni di intenso lavoro il danneggiamento ad un tubo del depuratore sull'Aurelia a Celle.

La rottura si era verificato lo scorso 30 giugno con la strada che si era allagata e si era rotto l'asfalto all'altezza della località Casarin nei pressi della pensilina dell'autobus.

Sul tratto nella carreggiata lato monte proprio a causa della pressione dell'acqua si è venuta a creare una buca stradale.

Gli operai sono così intervenuti e hanno sistemato il guasto per poi asfaltare la zona.

Un mese fa si era verificata una rottura nello stesso punto.