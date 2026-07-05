Cengio, lavori per la fibra ottica sulla Sp 42: senso unico alternato fino dal 6 al 17 luglio

Modifiche alla viabilità nel Comune di Cengio. La Provincia di Savona ha disposto una limitazione temporanea alla circolazione sulla strada provinciale 42 “San Giuseppe-Cengio” per consentire i lavori di scavo necessari alla posa delle tubazioni e dei pozzetti per la rete della fibra ottica.

L’intervento interesserà il tratto compreso tra il chilometro 1+100 e il chilometro 1+285 della provinciale. Per tutta la durata del cantiere sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico e, quando necessario, dalla presenza di movieri impegnati nella gestione del traffico.

La modifica alla viabilità sarà attiva da lunedì 6 luglio fino a venerdì 17 luglio, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30.

Durante il fine settimana, invece, il cantiere verrà sospeso: dalle ore 19 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì successivo saranno interrotte le lavorazioni e ripristinate le normali condizioni di circolazione.