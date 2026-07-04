Savona, per la sicurezza stradale il Comune installa display di rilevazione velocità e luci intelligenti in via Bonini

Troppo traffico e troppa velocità, giro di vite contro l'eccesso di velocità una delle principali arterie di collegamento con il casello autostradale. Il Comune di Savona interviene per ridurre gli incidenti lungo via Bonini, la strada che collega il centro cittadino con il casello autostradale, con l'installazione di nuovi sistemi di controllo e segnalazione destinati a contrastare l'eccesso di velocità.

L'intervento riguarda in particolare il tratto compreso tra via del Colletto e via Bresciana, una parte della carreggiata che negli anni è stata teatro di numerosi incidenti, spesso causati dall'elevata velocità dei veicoli.

Via Bonini venne realizzata nella seconda metà degli anni Ottanta nell'ambito del piano per l'edilizia economica e popolare della zona 167 di Legino e del piano delle aree destinate agli insediamenti produttivi che interessò parte della piana di Legino. Nel corso dei decenni la strada è diventata uno dei principali collegamenti tra la città e l'autostrada, con un intenso flusso quotidiano di automobili, mezzi commerciali e anche numerosi mezzi pesanti.

Proprio l'elevato volume di traffico ha reso evidente la necessità di intervenire per migliorare la sicurezza della circolazione. Il progetto prevede l'installazione di due pannelli elettronici rilevatori di velocità, uno per ciascun senso di marcia, posizionati in prossimità degli incroci con via del Colletto e via Bresciana. I display mostreranno in tempo reale la velocità dei veicoli in transito, invitando gli automobilisti a rallentare quando superano i limiti consentiti.

A completare l'intervento sarà inoltre realizzato un impianto luminoso sequenziale composto da dieci lampeggianti a LED da 200 millimetri, installati lungo la curva compresa tra i due punti. Il sistema avrà la funzione di evidenziare la pericolosità del tratto, soprattutto nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità.

Un aspetto particolarmente innovativo dell'opera riguarda l'alimentazione delle nuove apparecchiature. Tutti i dispositivi saranno infatti autonomi, funzionando in modalità stand alone, senza necessità di collegamenti alla rete elettrica, con vantaggi sia dal punto di vista dei costi di installazione sia della manutenzione.