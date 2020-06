A10 Genova-Savona, riaperto il tratto Pra'-Pegli: disagi al traffico

E' stato riaperto alla viabilità il tratto autostradale lungo l'A10 tra Pra' e Pegli in direzione di Genova. Lo comunica sul proprio sito Autostrade per l'Italia. La luce verde è arrivata questa mattina prima delle ore 10. Appena terminati gli interventi da parte dei tecnici che dalla notte procedono con le attività programmate all'interno delle gallerie nel tratto.

Al momento sulla A10 dopo Varazze in direzione Genova si registrano 13 km di coda che si riflettono con 15 km in A26 dopo Ovada, sempre verso Genova. Per consentire ai veicoli provenienti dalla A26 di raggiungere il nodo genovese - come stabilito nella programmazione di viabilità alternativa, condivisa nei tavoli istituzionali territoriali - il traffico viene deviato verso la A7. Squadre di addetti alla viabilità presidiano le tratte per supportare gli utenti e indirizzarli lungo i percorsi stabiliti.

Il tratto era stato chiuso per consentire ai tecnici di effettuare dei controlli alle gallerie San Paolo della Croce e Rexello.