Savona: il Fondo Strategico Regionale spiegato dall'Assessore Zunato

"Il forte distinguo di questo fondo è dato dall'approccio alle aziende target, ovvero micro, piccole e medie purchè in forma di società di capitali, non si tratta infatti di una mera immissione di capitali per il rafforzamento patrimoniale, bensì di interventi mirati volti anche a fornire strumenti di cultura economica pratica in grado di migliorare il rating bancario e l'immagine aziendale verso tutti i portatori d'interesse, i cosìdetti stakeholders, quindi all'interno ed all'esterno dell'azienda."

" Gli interventi del fondo - Prosegue l'Assessore Zunato - si attuano anche nei confronti di aziende in situazioni di incaglio o sofferenza tale per cui l'impresa non sarebbe in grado di proseguire, includendo operazioni straordinarie come il management by out che implica un cambio al vertice attraverso l'acquisizione aziendale posta in essere da manager interni al personale"