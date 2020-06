Savona, il gruppo consiliare Pd sulla Tari: "I nostri emendamenti per la riduzione del 25% non sono stati presi in considerazione"

"Come abbiamo ribadito più volte negli ultimi mesi, ci troviamo a vivere un momento eccezionale per quanto riguarda la crisi economica delle nostre città, che colpisce più duramente Savona, le sue famiglie, la sua filiera di sviluppo economico già duramente messa alla prova negli ultimi anni. Lo abbiamo detto più volte nelle ultime occasioni in Consiglio comunale. Avevamo presentato insieme a tutta la minoranza emendamenti che prevedevano la riduzione del 25% della Tari per gli esercizi commerciali che erano stati costretti a chiudere durante il lockdown: emendamenti che non sono stati presi in considerazione". Si apre così la nota stampa diffusa dal gruppo consiliare del Partito Democratico del Comune di Savona.



"Con i recenti Decreti il Governo è intervenuto a sostegno delle amministrazioni comunali attraverso specifiche misure in tema di fiscalità e con ulteriori, specifici e straordinari finanziamenti la cui entità specifica deve essere ancora quantificata - e chiediamo che questo venga fatto con urgenza - La Giunta Comunale ha approvato la rinegoziazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti rendendo disponibili risorse per oltre 1 milione di euro. Abbiamo chiesto che parte di queste risorse siano allocate per dare respiro ai commercianti e i pubblici esercizi duramente colpiti dall'emergenza sanitaria" proseguono gli esponenti dem del Consiglio comunale savonese.

"E va in questa direzione anche la nostra richiesta di rimodulazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dal Consiglio nel 2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e, successivamente, alla sezione regionale della Corte dei Conti. Possono essere liberate altre risorse in un momento assolutamente eccezionale per la nostra Città e il Paese intero. Chiediamo atti di responsabilità e di vicinanza forti da parte del Comune di Savona, non è sufficiente 'dirsi al fianco del tessuto economico della città' come dichiarato dall'assessore competente se poi alle richieste di quel 'tessuto' non arriva nemmeno una risposta concreta" concludono dal gruppo consiliare del Partito Democratico.

"Sono ormai diversi mesi che tentiamo di far capire al Giunta comunale che sono necessari urgentemente interventi concreti per sostenere il tessuto commerciale savonese e tutti i cittadini - aggiungono invece dall'Unione Comunale del Pd Savona - nei precedenti Consigli Comunali il nostro gruppo, insieme a tutta l’opposizione, aveva presentato proposte di sostegno per i commercianti con rimodulazioni e riduzione della tassa Tari. Come Partito Democratico avevamo inoltre avanzato la proposta di creare un tavolo con tutte le forze politiche e sociali per coordinare insieme la così detta Fase 2 del nostro comune, si voleva dare supporto alla Giunta in una fase fondamentale per la nostra città".

"Le nostre proposte sono rimaste inascoltate, l’amministrazione ha preferito continuare un dibattito mediatico che, ormai chiaramente, aveva come unico fine semplice propaganda elettorale; avevano l’occasione per affrontare seriamente la questione e, nonostante i Decreti del Governo in sostegno alle Amministrazioni locali, nonostante sono stati sbloccati più di 1 milione di euro, hanno preferito non affrontare il problema. Non hanno ignorato soltanto noi, hanno ignorato tutto un mondo che urlava le proprie difficoltà - concludono dall'Unione Comunale Pd - Oggi ne abbiamo avuto la conferma, le parole dei commercianti devono essere un ulteriore campanello d’allarme per l’Assessore Zunato della Lega, speriamo che smettano con la propaganda e inizino veramente a progettare un vera ripresa per il nostro Comune. Le possibilità ci sono tutte servirebbe solo un’Amministrazione in grado di saperle utilizzare. Savona merita di meglio".