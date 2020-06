Alassio, installato un termoscanner nella sede municipale

Installato il termoscanner all'ingresso della sede Municipale del comune di Alassio. Si riaprono dunque al pubblico, con le dovute cautele, le porte del municipio.

L'invito è infatti di utilizzare in via preferenziale i contatti telefonici o le email o in alternativa fissare preventivamente un appuntamento al fine di evitare sgradevoli code. Tutti gli orari al seguente LINK.

http://news.alassio.eu/2020/05/uffici-comunali-nuovi-orari/

Analogamente tutte le strutture comunali sono state dotate di misuratori della temperatura e, naturalmente, di presidi di difesa come barriere in plexiglas e divisori.