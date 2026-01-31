Cairo, la testimonianza del partigiano "Fulmine" Ubaldo Ballarini. Il Comune: "Una storia di Resistenza, Libertà e valori inossidabili"

Questa mattina nella Biblioteca Civica “F. C. Rossi” di Cairo Montenotte è stata ripercorsa un’importante pagina della storia grazie alla testimonianza di “Fulmine”, al secolo Ubaldo Ballarini, classe 1928, partigiano di origini cairesi.

"La sua è una storia di Resistenza e di Libertà, di valori inossidabili nel tempo e nello spazio capaci di dare vita a una memoria collettiva che deve essere tramandata alle nuove e future generazioni - spiegano dal Comune - Il suo conversare con Leda Bertone, Presidente della Sezione ANPI locale, ha rievocato ricordi e fatto scaturire emozioni e riflessione nel numeroso pubblico presente".

Nel corso della mattinata un pensiero è stato rivolto ad Alberto Alessi, Vicepresidente dell'ANPI scomparso nell'ottobre del 2025 a 83 anni.

"L’Amministrazione comunale rivolge un sentito ringraziamento a Ubaldo Ballarini per la preziosa presenza, a Elena Piastra sindaco di Settimo Torinese, a tutti coloro che hanno reso possibile l’incontro e a tutti coloro che vi hanno preso parte" concludono.