Finale Ligure: pronti alla riapertura i parchi gioco comunali

Sono pronte ad avvenire nel corso della prossima settimana le aperture dei Parchi Gioco Comunali finalesi.

Annuncia il sindaco Ugo Frascherelli: “In questi giorni abbiamo affisso in tutti i Parchi (9 in tutto il Comune) cartelli informativi con le disposizioni anti Covid 19 stilate le scorse settimane.

Abbiamo assunto attraverso la nostra Partecipata una persona che possa dedicarsi QUOTIDIANAMENTE alle sanificazioni di tutti i parchi per garantire ai giovani utenti sicurezza ed igiene.

Tutte le mattine avremo quindi una igienizzazione attenta ed approfondita per far giocare i giovani piccoli finalesi (e non solo loro) con tutte le precauzioni del caso.” Conclude il primo cittadino.